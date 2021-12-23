РИАМО - 23 дек. Известного российского дизайнера Артемия Лебедева пригласили в СК для объяснений по поводу его поста в Telegram о святых мощах, сообщает Газета.ru.

Ранее дизайнер в нецензурных выражениях отозвался в Telegram о святых, в том числе упомянув Сергия Радонежского.

Дизайнер признался, что удивился вызову в Следственный комитет.

«Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?», — написал он.

В СК намерены проверить возможные нарушения права на свободу совести и вероисповеданий.