РИАМО - 23 дек. На сегодняшний день работа системы диспансеризации пациентов, перенесших коронавирус, пока не показывает достаточно эффективных результатов, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы выделили необходимые ресурсы. Как это работает сегодня? К сожалению, не так эффективно, как бы нам хотелось. <…> У нас 1 млн человек только прошел (постковидную диспансеризацию - ред.)», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент добавил, что система диспансеризации должна устойчиво работать вне каких-либо ограничений. Он выразил надежду, что она продолжит расширяться – для этого созданы необходимые условия.

«Постковиданая диспансеризация достаточно эффективно сказывается на здоровье людей. <…> Медики делают все для того, чтобы обеспечить безопасность людей, которые приезжают на восстановление», – резюмировал глава государства.

Российский президент Владимир Путин в четверг проводит 17-ю ежегодную конференцию с журналистами. Из-за пандемии число журналистов на очном мероприятии ограничено.

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Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж

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