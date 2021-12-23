РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. В микрорайоне Климовск Подольска по квартирам ходят мошенники и предлагают услугу по проверке вентиляции. Об этом сообщает управляющая компания МУП «СЕЗ».

По квартирам ходят мошенники, которые за немалые деньги предлагают услугу по проверке вентиляции. Незваные гости уже пытались попасть в дом №17 на улице Ленина и №8 в Почтовом переулке.

Жителей округа попросили быть осторожными и не поддаваться на эту уловку. Управляющая организация не проводит такие работы на платной основе.