РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 дек. В подмосковной Балашихе 13-летняя девочка выпала из окна 15 этажа и от полученных травм скончалась, сообщили «РИАМО в Балашихе» в правоохранительных органах.

Согласно установленным данным, девочка выпала с 15 этажа дома на улице Лукино. Школьница получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. На место выезжали экстренные службы округа.

«Сообщение в полицию о падении девочки 2008 г. р. с высоты 15 этажа поступило 22 декабря в 23:00. Материал передан в Главное следственное управление СК РФ по Московской области», - сообщили в правоохранительных органах.