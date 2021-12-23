РИАМО - 23 дек. Россию «надули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток, сказал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства добавил, что страны НАТО должны дать гарантии, что их расширение не несет угрозы безопасности РФ.
«Запад должен дать гарантии безопасности России — немедленно и сейчас, а не требовать их от нас», — подчеркнул президент.
Путин добавил, что сама Россия при этом не представляет угрозу безопасности государствам-членам организации.
Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж
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