РИАМО - 23 дек. Свыше 100 преступлений было предотвращено в школах, расположенных на территории России, в последнее время, сообщил президент России Владимир Путин.

«100 с лишним случаев предотвращено за последнее время вот таких возможных серьезных преступлений в учебных заведениях. 100 с лишним предотвращено. Ну, 127 предотвращено, по-моему. Конечно, это огромная проблема для всего мира и для нас тоже», - рассказал Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что именно из-за происшествий в школах появляются требования для «приземления» социальных сетей и платформ.

«Все что происходит в интернете, должно подчиняться общим правилам человеческого бытия, моральным и юридическим правилам. Здесь нужно, конечно, одно - соблюсти золотую середину, как и во многих других вещах»,- добавил президент.

Президент уточнил, что самое главное не подавлять свободу выражения и распространения информации, но в тоже время защищать общество от возможных негативных правлений.