РИАМО - 23 дек. Мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике, но сейчас увеличение ключевой ставки Центробанком позволяет достичь золотой середины в условиях растущей инфляции, сообщил президент России Владимир Путин.

Путин привел в пример ситуацию с инфляцией в мире.

«Если взять ведущую экономику мира, Соединенные Штаты, у них уже инфляция <…> в 3 раза превысила целевой показатель. У нас она тоже большая – 8%, у нас целевой был (показатель – ред.) 4%, то есть в 2 раза увеличена по сравнению с целевым показателем», — отметил Путин.

Он добавил, что мягкая денежно-кредитная политика отражается на макроэкономике и в конечном итоге сводит на нет те благие цели, ради которых это делается, в том числе для поддержки экономики и граждан страны.

Путин отметил, что встречается с представителями реального сектора экономики и знает их претензии к Центробанку и об их неудовлетворенности повышением ключевых ставок.

«Но, если этого не делать, у нас может быть, как в Турции. В этом же проблема. Это серьезный вызов. Конечно, надо аккуратнее этим инструментом пользоваться, но Центробанк проводит независимую политику. Я не вмешиваюсь в работу Центрального Банка, но оцениваю ее положительно», — подчеркнул президент.

Он отметил, что в кредитно-денежной политике ЦБ находит золотую середину. Путин подчеркнул, что объемы кредитования не падают, а возможности банковской системы растут.

17 декабря Банк России повысил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. ЦБ повысил ключевую ставку уже 7-й раз за год.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ. Именно величина ставки определяет скорость развития экономики и инфляцию в стране.

Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж

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