РИАМО - 23 дек. Данные в отношении ООО «Айти Север» решили включить в реестр недобросовестных поставщиков, сведения представила администрация Истры, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС.

Согласно представленным сведениям, администрация заключила с компанией договор на поставку интерактивных панелей в рамках строительства школы на 400 мест. В связи с нарушением условий исполнения контракта, администрация расторгла контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России компания не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Айти-Север» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.