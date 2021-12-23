РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 23 дек. Управляющая компания «УГО» в Дзержинском приглашает на работу дополнительных специалистов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В организацию требуются слесари-сантехники, а также специалисты, занимающиеся ремонтом подъездов, содержанием внутренних инженерных систем, работой с заявками жителей и обращениями на портал «Добродел».

Кроме того, УК принимает на работу дворников для уборки снега на придомовых территориях. В настоящий момент задействованы 26 человек и 5 единиц техники.

Для эффективности работы в «УГО» изменили график. Вместо 5/2 специалисты работают 2/2 или 1/3.

С 1 декабря УК обслуживает 163 многоквартирных дома, которые перешли от компании «СЭР».