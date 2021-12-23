РИАМО - 23 дек. На территории Москвы и области продлен «оранжевый» уровень погодной опасности до 25 декабря из-за аномальных морозов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности погоды. Он означает опасную погоду, при которой есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение будет действовать до 12 часов 25 декабря. В регионе наблюдается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов ниже климатической нормы.

Также на территории региона действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы (до 6 часов 25 декабря). А еще из-за ветра с порывами до 17 м/с с 9 часов 24 декабря до 9 часов 26 декабря.

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