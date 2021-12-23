РИАМО - 23 дек. В Подмосковье 97% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут в приемных семьях или находятся под опекой, 3% сирот Московской области остаются без попечения, сообщил журналистам председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«У нас за последние годы достигнуты большие успехи в Московской области в этом направлении. Цифры говорят сами за себя: из 23 тыс. ребятишек, которые остались без попечения родителей, сегодня в приемных семьях, под опекой либо усыновлены 97%», - сказал Голубев.

Он отметил, что региональные власти оказывают значительную поддержку для приемных родителей. Так, в зависимости от категории здоровья приемных детей, каждому приемному родителю выплачивается ежемесячное пособие в размере до 25 тыс. рублей.

Кроме того, на каждого ребенка предусмотрено ежегодное денежное пособие.

По словам Голубева, 3% подмосковных детей-сирот остаются без попечительства приемных родителей. При этом некоторые приемные семьи берут на воспитание детей-сирот из других регионов России.

Голубев подчеркнул, что для Подмосковья особенно важно устроить именно местных детей-сирот в приемные семьи. Для стимуляции этого процесса Мособлдумой было принято следующее решение: сохранить выплаты пособий до 25 тыс. родителям, взявшим на воспитание детей-сирот из Подмосковья.

Компенсация для детей-сирот, взятых приемными семьями из других регионов России, будет продолжать выплачиваться в полном объеме, однако родители таких детей будут получать выплаты в меньшем размере.

«Эту экономию средств мы направляем на то, чтобы простимулировать наши семьи, которые занимаются опекой и попечительством, увеличив ежегодное пособие, которое регион выплачивает, с 35,8 тыс. до 38,3 тыс. рублей», — уточнил Голубев.

В Подмосковье в этом году закрыты все детские дома, при этом еще в 2013 году их насчитывалось 44.