РИАМО - 23 дек. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) на заседании приняла решение о предоставлении земельного участка на юге города под возведение инженерного корпуса с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый объект появится по адресу: 1-й Нагатинский проезд, владение 10 (ЮАО).

«Земельный участок площадью около 0,1 га предоставлен ООО «ИТЭЛМА-БиснесСтрой» сроком на 6 лет для строительства инженерного корпуса с помещениями физкультурно-оздоровительного назначения», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что на соседнем участке компания уже ведет строительство инновационно-промышленного комплекса.

Суммарная поэтажная площадь инженерного корпуса с ФОКом может составить более 9 тыс. кв. м, высота – до 75 м. Здание соответствует критериям масштабного инвестпроекта и направленности на достижение показателей, предусмотренных госпрограммой столицы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы «Москва – город для бизнеса и инвестиций».