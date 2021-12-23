РИАМО - 23 дек. На поддержку граждан РФ во время пандемии коронавируса было выделено 4,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы все нацеливали на сохранение рабочих мест, на поддержку рабочих мест с низкими доходами, небольшими доходами, особенно уязвимыми в этой ситуации, а это молодые семьи с детьми прежде всего», – сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Он добавил, что было расширено количество семей, у кого есть дети от 0 до 3 лет, которые получают поддержку со стороны государства.

Кроме того, власти начали выплачивать семейный капитал на первого ребенка, пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Также начали дополнительно выплачивать капитал семьям с детьми от 3 до 7 лет.

«Мы делали единоразовые выплаты людям и по 5, и по 10 тысяч рублей, разным категориям, прежде всего людям, которые находятся в непростой жизненной ситуации», – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что все это было сделано для того, чтобы поддержать людей напрямую или через бизнес.

Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг 17-ю ежегодную конференцию с журналистами. Из-за пандемии коронавируса число журналистов на очном мероприятии ограничено.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>

Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж

- Более 100 преступлений предотвратили в школах РФ в последнее время. Именно из‑за происшествий в школах появляются требования для «приземления» социальных сетей и платформ, сказал президент.

- Президент РФ прокомментировал повышение ЦБ ключевой ставки. Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у ЦБ.

- Президент объяснил высокую смертность от коронавируса в России. По его мнению, главная причина кроется в низком уровне коллективного иммунитета.

- Путин о Навальном: представьте доказательства его отравления. Вопрос об отравлении блогера президенту задал журналист ВВС в ходе ежегодной пресс-конференции.

- Путин пояснил смысл закона об иноагентах. Он отметил, что в США предусмотрена уголовная ответственность даже в случае, если организацию закрыли.

- Путин выступил против преследования противников вакцинации от коронавируса. По мнению главы государства, антиваксерам следует «терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер».

- Путин заявил, на поддержку россиян в пандемию выделили 4,5 трлн рублей.

- Путин считает, что в пандемию Covid‑19 главы регионов РФ проявили себя ответственно.

По нашему пути пошли многие страны, мы первые сказали, что страна большая. Ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. Поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра была создана правительственная комиссия. Поэтому нам нужно было отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе.

- В условиях коронавирусного кризиса основными драйверами роста экономики являются забота о населении, развитие инфраструктуры и производительность труда, сообщил президент России Владимир Путин.

- Расходы по системе ОМС в РФ составят 4 трлн руб в 2022 г.

- В этом году Россия достигла рекордного показателя по строительству, в стране возвели 90 млн кв. м недвижимости. Такой результат достигнут впервые в новейшей истории России.

- Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России составляет 59,4%, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Путин оценил готовность экономики России к коронавирусному кризису. Российская экономика оказалась более подготовленной к вызовам кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, чем в других странах, сообщил президент РФ.