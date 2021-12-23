РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В четверг в Королеве состоялось торжественное вручение удостоверений внештатным инспекторам Госадмтехнадзора Московской области, сообщается в Instagram-аккаунте административной комиссии города.

Задача внештатных инспекторов - предупреждать, выявлять и проводить профилактику нарушений норм действующего законодательства.

Внештатными инспекторами могут быть граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, изъявившие желание оказывать содействие Госадмтехнадзору Московской области по вопросам, относящимся к его компетенции на территории региона на добровольной и безвозмездной основе, прошедшие собеседование и тестирование.