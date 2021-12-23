РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 23 дек. В Щелковской художественной галерее со вторника по пятницу проходят мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и рисованию, сообщается на сайте галереи.

В галерее проходят мастер классы «Заснеженные горы. Гуашь», «Елочная игрушка», а также мастер-класс по росписи матрешки «Дед Мороз».

Для участия необходима предварительная запись. Стоимость - от 100 рублей. Все подробности можно узнать в группе художественной галереи в соцсети «ВКонтакте».