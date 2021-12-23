РИАМО - 23 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что его любимым городом является Санкт-Петербург, однако в России много красивых и достойных мест для жизни.

В рамках ежегодной конференции журналист спросила, какой город, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, глава страны выбрал бы для жизни.

«Вы сказали, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Почему вы их исключили? В одном из них я родился. Это мой родной город. Прежде всего я подумал о Петербурге. Но у нас города, и малые, и большие, развиваются достаточно энергично. <...> У нас много мест - достойных, красивых», - сказал Путин.

Он отметил, что в стране принимают серьезные усилия по развитию инфраструктуры, южные города очень активно развиваются, прибрежная зона - Краснодар, Крым.

Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг 17-ю ежегодную конференцию с журналистами. Из-за пандемии коронавируса число журналистов на очном мероприятии ограничено. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция будет со свободной повесткой дня.