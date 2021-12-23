РИАМО - 23 дек. Депутаты Московской областной думы будут внимательно следить, как исполняется бюджет Подмосковья, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Мы смогли сформировать бюджет развития. Он направлен на рост всех сфер: от социалки до экономики, что позволит добиться ключевой цели – роста реального уровня и качества жизни наших жителей. Будем внимательно контролировать его исполнение в следующем году», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что подготовка и принятие трехлетнего бюджета региона на 2022-2024 годы заняли больше месяца.

Были проведены большие публичные слушания.

«Проработали все поправки и замечания», - подчеркнул Брынцалов.