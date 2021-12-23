РИАМО - 23 дек. Трансформация ключевых направлений развития Подмосковья потребует слаженной командной работы, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Трансформация — это прежде всего отвечать совершенным требованиям и запросам жителей. Нужно трансформировать жизненно важные направления развития региона - социальная политика, строительство, здравоохранение», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что это требует командной работы со стороны законодательной и исполнительной власти.

«Мы будем синхронизировать нашу работу <...> только слаженные, коллективный труд дает увеличение бюджета, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций, усиление здравоохранения», - заключил Брынцалов.