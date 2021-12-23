РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 дек. В городском округе Мытищи в четверг установили первый в Московской области бесплатный контейнер для сбора батареек на площадке «Мегабак», сообщила член регионального отделения Общероссийского народного фронта Лилия Белова.

Белова является куратором данного проекта, разработчиком единого стандарта «Мегабак». На сегодняшний день в Подмосковье работают 55 площадок «Мегабак».

«У нас на каждой площадке в регионе установлен контейнер для сбора батареек, аккумуляторов, но они принимались за деньги и были ограничения по сбору из-за проблемы с утилизацией. Уникальность площадки в Мытищах состоит в том, что это первый пилотный проект по сбору опасных отходов 2 класса, куда можно бесплатно привезти батарейки», - отметила Белова.

Она добавила, что если проект будет востребован, такие контейнеры появятся в других муниципалитетах Подмосковья и не только на площадках «Мегабак», но в и других местах, удобных для населения.

«Контейнер оплатил завод «Мегаполисресурс». Шли переговоры с директором завода, чтобы нам установить контейнер на постоянной основе. У нас это первый опыт, будем смотреть, как это все будет происходить. Он рассчитан на жителей, которые могут принести батарейки и не ждать от акции до акции. Желательно, чтобы батарейки и аккумуляторы были в пластиковой емкости, подойдет бутылка», - отметила член Общественной палаты Мытищ Татьяна Филина.

В контейнер принимаются батарейки, аккумуляторы от портативной техники, мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, power bank, электронные сигареты, аккумуляторы к автомобилям, ИБП (бесперебойники).

Не принимаются лампочки, градусники, батарейки. А батарейки и аккумуляторы с признаками течи, деформации и вздутия можно сдавать только в герметичной упаковке.

Адрес площадки: г. Мытищи, ул. Коминтерна, 25.