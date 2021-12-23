РИАМО - 23 дек. Труп жителя Томска 1950 года рождения со множественными гематомами головы и лица обнаружили в доме в СНТ «Загорье» деревни Топорково Сергиево-Посадского округа, подозреваемого в совершении преступления задержали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление задержан земляк потерпевшего 1982 года рождения.

Преступление совершено во время распития спиртных напитков, в ссоре.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.