РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль Citroen Berlingo в СНТ «Елочки» подмосковного Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

22 декабря в 22:10 поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке радиоцентра Романцево, СНТ «Елочки». К месту вызова были направлены дежурные подразделения. К прибытию пожарных грузовик горел по всей площади.

В 22:34 пожар удалось локализовать, а в 22:46 - ликвидировать загорание. Пострадавших при пожаре нет.

На месте работали 2 единицы техники, 4 человека личного состава.