РИАМО - 23 дек. В этом году Россия достигла рекордного показателя по строительству, в стране возвели 90 млн кв. м недвижимости, сообщил президент России Владимир Путин.
«Хорошие очень показатели стройки. Рекордные показатели - 90 млн кв. м», - рассказал Путин на ежегодной пресс-конференции.
Он добавил, что такой результат достигнут впервые в новейшей истории России.
«Хочу поздравить с этим результатом всех работников строительного комплекса», - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг 17-ю ежегодную конференцию с журналистами. Из-за пандемии коронавируса число журналистов на очном мероприятии ограничено. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция будет со свободной повесткой дня.
Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж
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