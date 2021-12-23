РИАМО - 23 дек. Более 5 тысяч обращений от жителей поступило в Московскую областную думу за год, заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

«Что касается работы с жителями, то в Думу за прошедший год поступило более 5 тысяч обращений жителей, из которых более 3 тысяч за 3 месяца нового созыва», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что многие проблемы граждан удалось оперативно решить, какие-то требуют дополнительного внимания депутатского корпуса, в том числе в плане законодательной деятельности.

Помимо этого, в 2021 году Мособлдума приняла более 300 законопроектов. Брынцалов подчеркнул, что в центре внимания парламента были вопросы социальной поддержки жителей региона.