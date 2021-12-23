РИАМО - 23 дек. В столице неизвестный позвонил в дверь москвичу, зашел к нему в квартиру, распылил перцовый баллончик в лицо, избил и забрал с тумбочки 30 тыс. рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Происшествие случилось на улице Бажова. После своего нападения преступник скрылся.

Пострадавший обратился к врачам. У него диагностировали ушибы и гематомы мягких тканей лица, параорбитальную гематому, закрытый перелом мягких тканей носа, закрытую черепно-мозговую травму.

Злоумышленника задержали на улице Болотниковская вечером того же дня. Возбуждено уголовное дело.