РИАМО - 23 дек. Российская экономика оказалась более подготовленной к вызовам кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, чем в других странах, сообщил президент России Владимир Путин.

«Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и необходимыми вынужденными ограничениями в этой связи в экономики, да и в социальной сфере <…> все-таки оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира», - рассказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин проводит в четверг 17-ю ежегодную конференцию с журналистами. Из-за пандемии коронавируса число журналистов на очном мероприятии ограничено. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пресс-конференция будет со свободной повесткой дня.

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Ежегодная пресс‑конференция президента РФ Владимира Путина. Онлайн-репортаж

- Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России составляет 59,4%, сообщил президент страны Владимир Путин.

- Путин оценил готовность экономики России к коронавирусному кризису. Российская экономика оказалась более подготовленной к вызовам кризиса, связанного с коронавирусной инфекцией, чем в других странах, сообщил президент РФ.