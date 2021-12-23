РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в бане одного из СНТ в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

22 декабря в 20:05 поступило сообщение о пожаре в бане в СНТ «Салют-2». К моменту прибытия первых пожарных расчетов происходило открытое горение бани по всей площади. Создалась угроза рядом стоящему частному дому на расстоянии 2 м.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений в 21:00 пожар удалось локализовать, а 22:26 - ликвидировать загорание. Ущерб и причина возгорания устанавливаются. В пожаре никто не пострадал.

В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 4 единицы техники, 12 человек личного состава.