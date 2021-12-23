РИАМО - 23 дек. Предприниматель пожаловался на порядок проведения аукциона на поставку деревянного настила для муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков Одинцовского городского округа», сообщает пресс-служба регионального УФАС.
Жалоба касалась действий комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» Одинцовского округа Московской области. По словам обратившихся, организатор торгов неправомерно отказал ИП в допуске к участию в электронном аукционе.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.
Также Московское областное УФАС России выдало муниципальному казенному учреждения «Центр муниципальных закупок» Одинцовского городского округа Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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