РИАМО - 23 дек. Предприниматель пожаловался на порядок проведения аукциона на поставку деревянного настила для муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков Одинцовского городского округа», сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Жалоба касалась действий комиссии по осуществлению закупок муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных закупок» Одинцовского округа Московской области. По словам обратившихся, организатор торгов неправомерно отказал ИП в допуске к участию в электронном аукционе.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Также Московское областное УФАС России выдало муниципальному казенному учреждения «Центр муниципальных закупок» Одинцовского городского округа Московской области обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.