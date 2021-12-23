РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. В 5 жилых домах на Каширском шоссе в Домодедове отключили отопление из-за аварии, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Тепла нет в домах 95, 95А, 97, 99 и 101 на Каширском шоссе, а также в кожно-венерологическом диспансере.

Причина отключения: прорыв на магистральной трубе. Место неисправности определено. Предварительный срок устранения аварии - 17:00 четверга.

На месте работает бригада из 7 человек и 3 единиц техники.