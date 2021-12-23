РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 дек. На официальном сайте администрации Домодедова опубликовали график работы медицинских учреждений в новогодние праздники.
В частности, 1 и 7 января не будет работать городская детская поликлиника.
Также 1 января выходной день у поликлиники в микрорайоне Авиационный и Белостолбовской амбулатории.
31 декабря, 1, 2, 7 и 9 января - выходные дни у женской консультации.
Поликлиника в селе Растуново не будет работать 7 января.
Подробнее с расписанием можно ознакомиться на официальном сайте администрации.
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