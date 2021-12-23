РИАМО - 23 дек. В городском округе Химки виновник ДТП скрылся с места происшествия. Видеокамеры системы «Безопасный регион» помогли установить личность нарушителя, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Авария произошла на ул. Марии Рубцовой в районе д. 1. Водитель, нарушивший ПДД, задел машину, двигавшуюся во встречном направлении, и уехал.

Просматривая записи камер системы «Безопасный регион», полицейские смогли вычислить нарушителя. Момент ДТП, госномер и марка автомобиля попали на камеры видеонаблюдения. Благодаря этому удалось идентифицировать водителя.

Управлявшему в момент ДТП владельцу автомобиля грозит лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

«Камеры системы «Безопасный регион» являются серьезным инструментом для правоохранительных органов в поимке преступников, также записи служат хорошей доказательной базой при разбирательстве в конкретных нарушениях», - отметил зампред правительства региона - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

При возникновении спорных ситуаций при разборе ДТП гражданин может подать заявление в полицию о приобщении записи к материалам дела. Узнать о наличии видеокамер системы «Безопасный регион» в конкретном месте, а также продлить срок хранения видеозаписи можно по телефону: 8 (495) 602-00-01.

«Будьте внимательны на дороге, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения. Отсутствие сотрудника полиции на дороге не означает, что действия нарушителей останутся безнаказанными. Каждый виновный ответит за свои действия», - подчеркнул Каратаев.