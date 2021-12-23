РИАМО - 23 дек. В городском округе Клин в четверг откроется обновленная сельская библиотека. Ее модернизировали в рамках дополнительного набора 2021 года на участие в нацпроекте «Культура». Также до конца уходящего года в регионе откроются еще три таких учреждения, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

На обновление библиотеки в поселке Чайковского было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства были приобретены мебель, оборудование и элементы для комфортного пребывания в библиотеке. Кроме того, из муниципального бюджета городского округа Клин 1,9 млн рублей было направлено на ремонт и оснащение учреждения в качестве софинансирования.

Для будущих читателей фонд библиотеки пополнили 1,5 тыс. экземплярами книг по дизайну, журналистике, искусству, компьютерной грамотности, а также художественную и техническую литературу и книги для слепых.

Также в библиотеке появились лаунж-зона, территория для творческого развития и детское пространство. Для интеллектуального досуга молодежи было установлено интерактивное оборудование, цифровое пианино и хромакей для создания видеороликов. Посетителей библиотеки будут обслуживать автоматически с помощью современных информационных систем.

В Подмосковье работают шесть модельных библиотек, которые были обновлены по нацпроекту «Культура». Помимо поселка Чайковского, до конца 2021 года также откроются три новых модельных библиотеки – Центральная городская библиотека в Химках, Центр детского и семейного чтения в Балашихе и Шатурская библиотека.

На модернизацию этих учреждений из федерального бюджета было выделено 25 млн рублей. Руководство муниципалитетов в качестве софинансирования на ремонт и оснащение библиотек направили примерно 36 млн рублей.

В модельных библиотеках будут реализовывать творческие проекты и проводить мероприятия клубов интеллектуального и творческого общения. Кроме того, там планируется организовывать мероприятия по журналистике и блоггингу, занятия театральных студий, курсов иностранных языков, кружков робототехники и образовательных программ на основе виртуальной реальности. Также в библиотеках посетители смогут играть в современные настольные игры и работать на компьютерах.