РИАМО - 23 дек. Столичные полицейские расследуют дело о краже экскаватора-погрузчика, в ковше которого находилось ценное имущество. Общая сумма ущерба оценивается в 5,6 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В частности, там были генератор, баллон кислорода и пропана, а также резак от ацетиленового баллона со шлангами.

Выяснилось, что машину угнал неизвестный с территории стоянки спецтехники по адресу: г. Москва, Дмитровское ш., д. 167А.

Полицейские возбудили уголовное дело.