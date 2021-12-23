РИАМО - 23 дек. Подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 2062 человека, всего болезнь в Московской области победили 573 555 пациентов, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе подтвердили 595 случаев инфицирования, скончались 53 Covid-пациентов. С начала пандемии в области выявили 630 472 случая коронавируса, умерли 11 701 человек.

Жителям РФ рассказали, что симптомы нового штамма Covid-19 «омикрон» могут появиться у зараженного человека на следующие сутки после заболевания, инкубационный период штамма длится несколько дней.

22 декабря российский Минздрав зарегистрировал отечественный препарат от коронавируса «Мир-19». Лекарство предназначено для профилактики или лечения инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

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