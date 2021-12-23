РИАМО - 23 дек. На дорогах и улицах столицы образовались пробки в 7 баллов из 10 возможных. Автомобилисты столкнулись с крупными заторами на МКАД и ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробки образовались в районе станций метро «Деловой центр», «Таганская» и «Полянка». Также заторы возникли на Большой Серпуховской, Мытной и Смоленской улицах при движении в центр города.

Затруднено дорожное движение на шоссе Энтузиастов, Волоколамском шоссе и 28 км МКАД. Также большие пробки образовались на Большой Академической улице и 3-м Нижнелихоборском проезде.

Заторы возникли при подъездах к Белорусскому, Савеловскому и Рижскому вокзалам, в районе Большого театра, на Самотечной улице и Новом Арбате. Помимо этого осложнен проезд на Сретенском бульваре и улице Сретенка.