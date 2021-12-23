РИАМО - 23 дек. Еще 3292 Covid‑пациента смогли победить коронавирус в Москве, с начала пандемии вылечились 1 846 440 горожан, сообщает оперштаб.

Помимо этого, за тот же период в столице выявили 3062 новых случая заражения, 77 человек скончались. С начала пандемии в городе выявили 2 012 582 случая заражения, умерли 36 202 человека.

Также за сутки были госпитализированы 714 пациентов с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ находятся 526 человек.

Врачи рекомендуют при первых симптомах ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

Ранее мэр Москвы говорил о том, что столичные медики вылечили 2 млн больных коронавирусом жителей города.

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