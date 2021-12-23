РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 дек. Благотворительный гастрономический фестиваль «Сырная гонка» открылся в подмосковном Красногорске в четверг, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

С 23 по 30 декабря в Павшинской пойме проходит фестиваль «Сырная гонка», приуроченный к Новому году. Мероприятие проводят вблизи Никольского храма.

Участниками фестиваля стали 25 сельскохозяйственных товаропроизводителей из 15 регионов России, Московскую область представляют 11 фермеров.

Начиная с 14:00 на площади перед фестивалем пройдет культурно-развлекательная программа, перед гостями выступят театр «Альфа» и клуб «Досуг».

На фестивале можно приобрести фермерскую продукцию, посетить фуд-корт с разнообразной кухней, которую представит компания Mobitruck.

Также на мероприятии открыт благотворительный сбор средств на помощь Владу Ладыженко. Мальчику необходим вертикализатор, сумма сбора – 150 тыс. рублей.