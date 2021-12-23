РИАМО - 23 дек. За минувшие сутки в столице выявили 3062 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 2 012 582 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе наблюдается спокойная эпидситуация. Он также выразил надежду, что на новогодних праздниках вспышки заболеваемости не произойдет.

Защитить свое здоровье и жизнь можно с помощью вакцинации. Прививки можно сделать в городских поликлиниках и пунктах вакцинации.

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