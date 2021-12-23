РИАМО - 23 дек. За прошедшие сутки на территории Подмосковья зарегистрировали 959 новых случаев Covid-19, всего в регионе зафиксировали 630 472 случая инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку в области можно отечественными препаратами в поликлиниках и выездных пунктах.

С начала кампании в Подмосковье поставили свыше 5,8 млн доз вакцины. Больше всего в регионе получили препарат «Спутник V».

Чтобы сделать прививку от коронавируса, при себе следует иметь паспорт, СНИЛС, а также полис ОМС.

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