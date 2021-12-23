РИАМО - 23 дек. За минувшие сутки в России не удалось спасти 1002 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии скончался 301 271 человек, сообщает оперштаб.

В стране за сутки подтвердили 25 667 новых случаев коронавируса, выздоровели 41 645 человек. Всего в РФ было выявлено 10 318 650 случаев заболевания, врачи вылечили 9 139 166 пациентов.

На территории России выявлен 41 случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Его первые симптомы этого штамма могут появиться на следующие сутки после заражения, инкубационный период составляет несколько дней.

Сейчас «омикрон» также распространился в Европе. У зараженных данным штаммом медики отмечают слабость, повышенную утомляемость и высокую температуру.

Для того, чтобы избежать риска заражения коронавирусом врачи советуют прививаться. Это можно сделать в городских поликлиниках или выездных пунктах вакцинации.

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