РИАМО - 23 дек. Московская областная дума закрыла осеннюю сессию на двенадцатом заседании в четверг. Депутаты в этом году приняли более 300 законопроектов, заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Сегодня последнее заседание нашей осенней сессии. В этом году мы приняли 310 законопроектов. Почти половину законопроектов рассмотрели в новом созыве», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что год выдался непростым и насыщенным событиями.

«В центре внимания думы, как и всегда, были вопросы социальной поддержки жителей региона. Нам удалось полностью выполнить все обязательства, а экономика области вернулась к устойчивому и быстрому росту», - уточнил спикер.

По его словам, региональный парламент работал очень продуктивно. Состав Думы в новом созыве обновился более чем на 40%. В парламенте теперь пять фракций.

«Коллеги-депутаты, избранные впервые, уже познакомились с тем, как оперативно и гибко мы можем менять форматы. При необходимости проводить заседания по ВКС, мероприятия в смешанном режиме, когда часть участников в зале, а часть – онлайн», - уточнил Брынцалов.

Кроме того, региональный парламент принял ряд законопроектов, которыми были отменены некоторые непопулярные меры поддержки населения.

«Сегодня комитет предложил исключить невостребованные меры поддержки. Такие, например, как компенсация проезда по Московской области для детей с онкологическими заболеваниями. С 2016 года за ней обратились 0 человек», - сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев.

Он отметил, что также исключили компенсацию проезда пенсионерам до медучреждений Москвы в размере 400 рублей, ей с 2016 года воспользовались 2 человека. А с возвращением льгот на проезд она вовсе потеряла свою актуальность.

Ряд мер поддержки был отменен, так как предпочтительнее выбирать федеральные меры поддержки, которые являются более существенными, уточнил Голубев.

По его словам, также отменили компенсацию за подписку на периодические издания, так как она потеряла свою актуальность.