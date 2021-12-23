РИАМО - 23 дек. За минувшие сутки на территории России выявили 25 667 случаев коронавируса, с начала пандемии этот показатель составляет 10 318 650, сообщает оперштаб.

Прививку от коронавирусной инфекции внесли в национальный календарь вакцинации. Однако в первую очередь прививать будут пенсионеров, медиков и людей с хроническими заболеваниями.

В стране продолжается кампания по вакцинации от инфекции. Прививки помогут сохранить здоровье и спасти жизнь.

Прививки делают бесплатно для граждан РФ. Для этого достаточно лишь паспорта, СНИСЛ и полиса ОМС.

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