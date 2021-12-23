РИАМО - 23 дек. Мособлдума приняла поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», они будут направлены в Государственную думу, передает корреспондент РИАМО.

«Мы проводили слушания, учитывали мнение тех, кто обращался. <...> Есть противники этих мер. Но это здоровье наших близких, родных, людей, которые живут на территории региона», - сказал спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Он отметил, что задача законодательной и исполнительной власти - сделать все необходимое для защиты граждан.

Госдума страны в первом чтении уже одобрила проект закона о введении QR-кодов для посещения общественных мест. Получить QR-код можно на портале госуслуг после вакцинации или перенесенного коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин поручил доработать законопроект о применении сертификатов о прохождении вакцинации от Covid-19 (QR-код) в общественных местах.

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