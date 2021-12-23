РИАМО - 23 дек. Московская областная дума приняла закон о создании в Подмосковье аттестационной комиссии, которую должны будут проходить гиды и экскурсоводы, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона подготовлен в соответствии с федеральным законом от 20 апреля 2021 года №93-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», - сказал на заседании думы министр правительства Московской области по туризму Алексей Шимко.

Он отметил, что документ обеспечивает условия по созданию специальной комиссии для аттестации экскурсоводов, гидов, гидов-переводчиков. Сведения об экскурсоводах и гидах должны вноситься в единый федеральный реестр. Также утверждается форма нагрудной идентификационной карточки экскурсовода и гида.