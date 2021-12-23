РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 дек. Тюбинговая трасса на горнолыжном комплексе «Красная горка» Подольска закрыта в четверг по техническим причинам, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

Посетителей горнолыжного комплекса предупредили о том, что по техническим причинам тюбинговая трасса в четверг не работает. Руководство комплекса приносит извинения за доставленные неудобства.

Длина тюбинговой трассы – 260 м. Также в горнолыжном комплексе ранее был открыт основной склон.

Спортобъект работает по понедельникам с 14:00 до 22:00, со вторника по четверг – с 11:00 до 22:00, по пятницам – с 11:00 до 22:30, по субботам и в праздничные дни – с 9:00 до 22:30, в воскресенье – с 9:00 до 22:00.