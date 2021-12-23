РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. Земельный участок общей площадью 222 тыс. кв. м перешел в муниципальную собственность городского округа Люберцы. также решение приняли на заседании местного совета депутатов в четверг.

Участок расположен вблизи села Никитское на территории Раменского городского округа.

«Данный проект подготовлен на основе обращения министерства имущественных отношений Московской области для того, чтобы мы предоставили землю в последующем для наших многодетных семей», — сказал заместитель главы администрации горокруга Люберцы Андрей Сыров.