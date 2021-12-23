РИАМО - 23 дек. Чрезвычайный и полномочный посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская опубликовала в своем Telegram-аккаунте видео с проникновением мужчины на ее земельный участок, сообщает Газета.ru.
На видеозаписи видно, что мужчина перелез через забор, подошел ко входу в дом и начал смотреть в сторону окон. Поклонская отметила, что пробравшимся мужчиной был гражданин Украины.
Сотрудники полиции не выявили состава преступления в произошедшем. Нарушителя отправили обратно в Украину.
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