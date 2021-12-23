РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 дек. В Королеве более 100 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность в праздники, сообщил начальник УМВД России по городскому округу Игорь Лащук.

В четверг в Королеве прошло итоговое заседание антитеррористической комиссии с заместителями, руководителями подведомственных подразделений, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также силовым блоком под председательством главы города Игоря Трифонова. Заседание прошло в очно-заочном режиме. На нем участники обсудили подготовку к новогодним каникулам, назначили дежурных, пожарные и полицейские рассказали о готовности к праздникам.

«В новогодние праздники и каникулы в Королеве более 100 человек личного состава будут обеспечивать охрану общественного порядка, дороги постоянно будут патрулировать экипажи ГИБДД», - сказал Лащук.

Представитель отдела надзорной деятельности управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Московской области сообщила, что в 2021 году в Королеве произошло 169 пожаров, в которых погибли 5 человек, еще столько же получили ранения. Все жертвы были в состоянии алкогольного опьянения и вели асоциальный образ жизни, а причинами пожаров были либо неосторожное обращение с огнем, либо аварийный режим работы электроприборов.

Сотрудники отдела проводят регулярные профилактические мероприятия и учения, особое внимание в новогодние праздники будет уделено социальным объектам, в том числе с круглосуточным пребыванием людей.

Во всех учреждениях города, в том числе в администрации, на время новогодних каникул назначены дежурные. В их задачи будет входить обеспечение постоянной связи, безопасности и контроля работы дежурных служб. Также в Королеве создадут рабочую группу для проведения паспортизации объектов.

Все городские службы к праздникам готовы, проведены обследования оборудования, даны инструктажи, работают все системы оповещения. В школах и детских садах дополнительно будут проведены уроки безопасности.