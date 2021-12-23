РИАМО - 23 дек. Мособлдума приняла законопроект, утверждающий правила реновации. В рамках законопроекта жильцы коммунальных квартир смогут получить отдельное жилье, передает корреспондент РИАМО.
Кроме того, в рамках реновации жители смогут получить новое жилье в том же поселении, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.
Жилая площадь и количество комнат такого помещения должны быть не меньше освобождаемого жилого помещения, а общая площадь должна быть больше освобождаемого.
«Жилое помещение должно соответствовать стандартам, установленным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации», - уточняется в пояснительной записке к документу.
Проект закона Московской области «Об обеспечении жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
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