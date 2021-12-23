РИАМО - 23 дек. Мособлдума приняла законопроект, утверждающий правила реновации. В рамках законопроекта жильцы коммунальных квартир смогут получить отдельное жилье, передает корреспондент РИАМО.

«Граждане, выезжающие из коммунальных квартир, получают по количеству комнат и занимаемой площади, площадь не меньше, но в отдельных квартирах», - сказал председатель комитета по строительной политике, энергетики и ЖКХ Игорь Коханый, представляя законопроект.

Кроме того, в рамках реновации жители смогут получить новое жилье в том же поселении, городском округе, в котором расположен многоквартирный дом, включенный в границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию.

Жилая площадь и количество комнат такого помещения должны быть не меньше освобождаемого жилого помещения, а общая площадь должна быть больше освобождаемого.

«Жилое помещение должно соответствовать стандартам, установленным нормативным правовым актам субъекта Российской Федерации», - уточняется в пояснительной записке к документу.

Проект закона Московской области «Об обеспечении жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки в Московской области» сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.