РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 дек. На заседании совета депутатов Люберец в четверг приняли решение о включении 12 автомобильных дорог местного значения в состав муниципальной собственности.

«Предлагается данным решением включить (в состав муниципальной собственности — ред.) 12 дорог общей протяженностью 4,5 км, которые расположены в поселках», — сказал заместитель главы администрации городского округа Андрей Сыров.

Он добавил, что передача дорог проходит в рамках объединения в городской округ Люберцы.