РИАМО - 23 дек. Власти регионов смогут определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов потребления, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В субъектах РФ тарифы будут устанавливать с дополнительной дифференциацией по объемам потребления электричества и группам населения, а также тех категорий потребителей, которые к ним приравнены.

Изменения предложены в постановлении о тарифах на Дальнем Востоке, однако, согласно тексту документа, они коснутся всех субъектов России.

В регионах будут ориентироваться на указания ФАС. Пока методика не разработана. На ее создание дано 2 месяца.